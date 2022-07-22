Isparta haberi: Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü İnek sütü Lt 7,50 MTS Dana Kg 95,00 MTS Domates Kg 6,00 MTS Marul Kg 6,00 MTS Et (Dana kemiksiz) Kg 130,00 TTS Et (Karkas dana) Kg 97,00 TTS Gülçiçeği Kg 3,35 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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