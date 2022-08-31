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Isparta haber... Isparta Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Isparta haber... Isparta Ticaret Borsası

Isparta haberler... Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 6,33 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 6,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Arpa (Yemlik)Kg6,33TTS
Elma Kg10,00MTS
Buğday Kg7,40TTS
BuğdayKg8,15MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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