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Isparta haber... Isparta Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Isparta haber... Isparta Ticaret Borsası

Isparta haberlerine göre Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,45 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
İnek sütüLt7,45MTS
Et (Karkas dana) Kg98,70TTS
Haşhaş tohumuKg35,00TTS
Dana Kg100,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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