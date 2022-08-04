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Isparta haber... Isparta Ticaret Borsası

Isparta haber... Isparta Ticaret Borsası

Isparta haberler: Isparta Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 4,30 liradan satıldı.

 - Güncelleme:

Isparta Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Elma (Sanayi tipi)Kg4,30TTS
ArpaKg6,09TTS
Et (Dana karkas)Kg104,90TTS
Et ( Düve Karkas)Kg100,00TTS

YünKg2,95MTS
ArpaKg5,52TTS
YulafKg5,30MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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