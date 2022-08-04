Isparta haber... Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Elma (Sanayi tipi) Kg 4,30 TTS Arpa Kg 6,09 TTS Et (Dana karkas) Kg 104,90 TTS Et ( Düve Karkas) Kg 100,00 TTS Yün Kg 2,95 MTS Arpa Kg 5,52 TTS Yulaf Kg 5,30 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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