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Isparta haber | Isparta Ticaret Borsası

Isparta haber | Isparta Ticaret Borsası

Edinilen Isparta haberine göre Isparta Ticaret Borsasında arpanın kilogramı ortalama 6,00 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında arpanın kilogramı ortalama 6,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Arpa (Yemlik)Kg6,00MTS
Mercimek (Kırmızı)Kg13,60TTS
ElmaKg11,00TTS
BuğdayKg7,58TTS

ElmaKg7,00MTS
BuğdayKg7,50TTS
BuğdayKg7,50MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

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