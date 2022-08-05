Isparta ekonomi: Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, kuru soğanın kilogramı ortalama 4,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Kuru soğan Kg 4,68 TTS Patates Kg 7,00 TTS Kabak Kg 6,15 TTS Sarımsak Kg 34,25 TTS Dana Kg 98,00 MTS Domates Kg 7,95 TTS Patlıcan Kg 8,20 TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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