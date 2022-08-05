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Isparta ekonomi: Isparta Ticaret Borsası

Isparta ekonomi: Isparta Ticaret Borsası

Edinilen Isparta haberine göre Isparta Ticaret Borsası'nda, kuru soğanın kilogramı ortalama 4,68 liradan satıldı.

 - Güncelleme:

Isparta Ticaret Borsası'nda, kuru soğanın kilogramı ortalama 4,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Kuru soğanKg4,68TTS
PatatesKg7,00TTS
KabakKg6,15TTS
SarımsakKg34,25TTS

DanaKg98,00MTS
DomatesKg7,95TTS
PatlıcanKg8,20TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

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