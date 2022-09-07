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Isparta ekonomi haberleri... Isparta Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Isparta ekonomi haberleri... Isparta Ticaret Borsası

Isparta bölgesinden gelen habere göre Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,30 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
İnek sütüLt.7,30MTS
Dana Kg100,00MTS
ArpaKg6,05TTS
BuğdayKg7,33TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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