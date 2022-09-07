Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü İnek sütü Lt. 7,30 MTS Dana Kg 100,00 MTS Arpa Kg 6,05 TTS Buğday Kg 7,33 TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Haberler ›› Ekonomi ›› Isparta ekonomi haberleri... Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.