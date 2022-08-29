Isparta ekonomi haberleri: Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, kırık buğdayın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Kırık buğday Kg 6,30 TTS Yaş üzüm Kg 15,00 MTS Kiraz Kg 14,00 MTS Kiraz (İhracatlık) Kg 100,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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