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Isparta ekonomi haberleri: Isparta Ticaret Borsası

Isparta ekonomi haberleri: Isparta Ticaret Borsası

Isparta ekonomi haberi: Isparta Ticaret Borsasında, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
İnek sütüLt7,50TTS
BuğdayKg7,70MTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,64TTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,50MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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