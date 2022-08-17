Isparta ekonomi haberi | Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, elmanın kilogramı ortalama 2,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Elma Kg 2,48 MTS Elma (Sanayi tipi) Kg 3,30 TTS Arpa Kg 6,00 MTS Buğday Kg 7,20 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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