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Isparta'da Uluslararası Gül Festivali'ne 150 Bin Ziyaretçi

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Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı Isparta'da her yıl düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'ne bu yıl yaklaşık 150 bin turist katıldı. Festival, kent ekonomisine büyük katkı sağladı ve Isparta'nın kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına yardımcı oldu.

Isparta'da her yıl büyük bir coşkuyla düzenlen "Uluslararası Gül Festivali"ne bu yıl yaklaşık 150 bin ziyaretçi katıldı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı Isparta'da her yıl gül hasadının başlamasıyla "Uluslararası Gül Festivali" düzenleniyor.

Bu yıl 31 Mayıs-2 Haziran'da düzenlenen festivalde, otellerden alınan konaklama rakamlarına göre yaklaşık 150 bin turist Isparta'yı ziyaret etti.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot, gazetecilere, festivalin sadece kent merkezinde değil, ilçelerde de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Festivalde düzenlenen kortej, gül koşusu ve konserlerin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çot, "Festival kent ekonomisine çok büyük katkı sağladı. Otellerden aldığımız bilgiye göre festival boyunca il ve ilçelerdeki otellerimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda. Müdürlük olarak elde ettiğimiz bilgilere göre bu yıl yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz oldu." diye konuştu.

Çot, "Bu yılki festivalin ziyaretçi sayısındaki rekor artış, Isparta'nın kültürel zenginliklerinin ve doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına büyük katkı sağladı. Festival, hem Isparta halkı hem de şehre gelen ziyaretçiler için unutulmaz anılarla dolu bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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