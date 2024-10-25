Isparta'da Mantar Üretimi Artıyor

Gül, domates, karanfil ve lavanta gibi ürünlerin üretiminde oldukça söz sahibi olan Isparta'da mantar üretimi artmaya başladı. Mantar üretimi yapan tesislerde yıl boyunca yaklaşık 350-400 ton mantar elde ediliyor.

Gül, domates, karanfil ve lavanta gibi ürünlerin başta olmak üzere üretildiği Isparta'da şimdilerde mantar üretimi artmaya başladı. Kent merkezinin yanı sıra Büyükgökçeli, Sarıidris ve Deregümü bölgelerinde kurulan tesislerde mantar üretimi yaygınlaştı. Burada üretilen mantarlar, mantarın başkenti olarak bilinen Antalya'nın Korkuteli ilçesi olmak üzere birçok ilde alıcı buluyor.

Isparta'da merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde 5 bin metrekare alana kurduğu tesiste 2 yıldır mantar üretimi yaptığını belirten Devrim Nas, "2020 yılında yatırım yapmaya karar verdik 2022 yılında da üretime başladık. 2 bin metrekare kapalı alanımız, 3 bin metre kare ekim alanımız var. Dört erkek çalışanımız 7 bayan çalışanımız ile yıllık yaklaşık 350-400 ton civarı mantar üretiyoruz bu da günlük bir 1 ile 1 buçuk ton arası yapıyor Odalar altışar gün arayla ekildiği için 365 gün mantar oluyor bir oda bittiği zaman diğer oda başlıyor. Mantarın bizim fabrikadan çıkış fiyatı kilo olarak yaklaşık 60 TL oluyor. Üretilen mantarları biz toptancılara veriyoruz. Doğrudan son nihai ürün olarak değil kasa halinde veriyoruz. Zincir marketlere ve pizzacılara aracı firmalar tarafından ulaştırılıyor" dedi.

Mantar üretim tesisinde iki aydır çalışan Hatice Cebeci mantar toplamanın çok zevkli bir iş olduğunu belirterek, "Sabah erken saatlerde gelip mantar toplamaya başlıyoruz. Eğlenceli ve zevkli bir iş. Kendime ek gelir sağlıyorum. Herkesin yapabileceği bir iş, zor bir iş değil bütün bayanlara öneririm" şeklinde konuştu.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise tesislerde yıl boyunca mantar üretiminin devam ettiğini söyleyerek, "Burada 365 gün mantar sezonumuz oluyor. Minimum arazide maksimum ürün anlayışıyla altı kata dizilen mantarımız bu kapalı alanda mevcut. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye çok teşekkür ediyorum. Isparta'da üretilen mantarlar daha çok Antalya Ankara İstanbul İzmir gibi büyük şehirlere giderek orada bulunan marketlerde manavlarda alıcı buluyor. Üreten, çalışan kardeşlerimizin hepsinin emeklerine sağlık diyorum. Bu tür modern tesislerimiz Isparta'da var daha da olması için, yapılması için insanlarımıza da tavsiye ediyorum" açıklamalarında bulundu.

İşçiler tarafından yaklaşık olarak 9 kilogram kapasiteli kasalara toplanan mantarlar, soğuk hava deposunda bekletiliyor. - ISPARTA