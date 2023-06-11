Isparta'da karanfil hasat dönemi başladı: 15 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor

Isparta'da karanfillerin çiçek açması ile hasat dönemi başladı. Toplam 1200 dekarlık alanda yetiştirilen kesme çiçekler, Antalya'daki firmalar aracılığı ile çeşitli ülkelere gönderiliyor. 150 milyon dal üretim yapılan bölgede, bu sezon 15 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

ISPARTA'da karanfillerin çiçek açması ile hasat dönemi başladı. Toplam 1200 dekarlık alanda yetiştirilen kesme çiçekler, Antalya'daki firmalar aracılığı ile çeşitli ülkelere gönderiliyor. 150 milyon dal üretim yapılan bölgede, bu sezon 15 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.Merkeze bağlı Çünür Mahallesi ile Deregümü köyünde kurulan seralarda kasım ayında dikimi yapılan karanfiller, haziran başında açmaya başladı. Antalya'da sezonun bittiği döneme denk gelen Isparta'nın hasat döneminde Çünür'de 8, Deregümü'nde 7 serada, toplam 1200 dekarlık alanda yetiştirilen kesme çiçekler, Antalya'daki firmalar aracılığı ile çeşitli ülkelere gönderiliyor. 150 milyon dal üretim yapılan bölgede, bu sezon 15 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

'TAKVİYE GÜÇ OLARAK DEVREYE GİRİYORUZ'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kesme çiçek sektörünün Isparta'da yıllardır devam ettiğini söyledi. Selçuk, Kasım ayında dikimi yapılan karanfillerimiz boy verdi ve şimdi ürün hasat dönemimiz başladı. Antalya'da çiçek sezonu biter bitmez takviye güç olarak hemen devreye giriyoruz. 1200 dekarlık alanda kesme çiçekçilik yapılıyor. 30'a yakın renkte karanfil üretimi yapılıyor. Burada kesilen çiçekler, Antalya'daki ihracatçı firmalar aracılığı ile dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor dedi.

'EKONOMİMİZE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNUYOR'

Kesme çiçek sektörünün hem il hem de ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığına işaret eden Selçuk, Zira mazotu, gübresi, ilacı buradan temin ediliyor. Çok sayıda ailemiz için ekmek kapısı oluyor. Tabii bu da ekonomik olarak kente önemli girdi sağlıyor diye konuştu.18 yıldır kesme çiçek sektöründe çalışan Sema Tan, Çok zor bir iş. Lakin bence çok güzel. Bakarsanız; çok güzel verim veriyor. Sabah 4-5 gibi başlarsınız, bazen gece 12'ye kadar devam ettiği olur. Burada yevmiyeciyim kendi seram değil; ama oldukça güzel bir iş dedi.

'AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR'

Seralarda çiçek kesimini organize eden firma çalışanlarından Ali Osman Aslan, Çok sayıda işçimiz ile kesimler yapılıyor. Kesilen çiçekler depoya getirilerek, boylama tasnifinin ardından ilaçlı su ile paketlenerek, ihraç edilmek üzere Antalya'daki firmamıza götürülüyor. Kış aylarında Antalya üretim yapıyor, orası bitince burası başlıyor. Burada mayıs sonu, haziran başında başlayan üretim kasıma kadar devam ediyor. Bir nevi Antalya'nın takviyesi oluyoruz. Bu çiçekler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor diye konuştu. (DHA)