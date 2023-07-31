Isparta'da yapılan zam sonucunda küçük ekmeğin gramajı ve fiyatı arttı, büyük ekmek ise daha yüksek bir fiyattan satılacak.

Isparta'da ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldı.

Yapılan zam sonrasında daha önce 210 gram olarak 5 TL'ye satılan küçük ekmeğin gramajı 230 grama ve fiyatı da 7,5 TL'ye çıktı. 420 gram olarak 10 TL'ye satılan büyük ekmek de 460 gram olarak 15 TL'ye satılacak.

Isparta Fırıncılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, girdi fiyatlarındaki artıştan dolayı ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. - ISPARTA