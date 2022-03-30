Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi - Haberler

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Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Isparta'da ekmeğe 1 TL zam geldi

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından büyük ve küçük ekmeğe 1 TL zam yapıldığı bildirildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından büyük ve küçük ekmeğe 1 TL zam yapıldığı bildirildi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından yapılan açıklamada, 2 TL'ye 200 gram olarak satılan küçük ekmeğin gramının 220'ye çıkarılarak fiyatının 3 TL, 5 TL'den satılan 440 gram ev ekmeğinin ise gramajının sabit tutularak fiyatının 6 TL olarak belirlendiği açıklandı. Simidin ise 3 TL'den satılmaya devam edileceği öğrenildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Isparta, Ekonomi, Haberler

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