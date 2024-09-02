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Isparta'da Dolu Yağışı Meyve Bahçelerine Zarar Verdi

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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde dün etkili olan dolu yağışında elma, ayva ve üzüm bahçeleri büyük zarar gördü. Zarara uğrayan bahçeler için TARSİM sigortası bulunanların zararlarının karşılanacağı, olmayanların ise borçlarının erteleneceği bildirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde dün etkili olan dolu yağışında elma, ayva ve üzüm bahçeleri büyük zarar gördü. Zarara uğrayan bahçeler için TARSİM sigortası bulunanların zararlarının karşılanacağı, olmayanların ise borçlarının erteleneceği bildirildi.

Isparta'da dün etkili dolan dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dolu yağışının Eğirdir ilçesi Sevinçbey köyünde elma, ayva ve üzüm bahçelerinde zarara neden olduğu, yağıştan sonra meyvelerin berelenmesi, fizyolojik yapısı ve bütünlüğünde bozulmalar meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sevinçbey köyünde yağan dolu yağışı sonrasında teknik personellerimizce yerinde yapılan ön hasar tespit çalışmaları neticesinde yaklaşık 2250 dekar elma, 5 dekar ayva ve 20 dekar bağ alanında yüzde 60-80 oranında zarar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çiftçilerimizden TARSİM sigortası yaptıranların TARSİM'e ihbarda bulunarak TARSİM eksperlerine hasar tespitlerini yaptırmaları gerekmektedir. TARSİM sigortası yaptıran üreticilerin zararları TARSİM eksper raporları dikkate alınarak en kısa sürede TARSİM tarafından karşılanacaktır. Afetten etkilenen ve TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerimizin 30 Aralık 2023 tarih ve 32415 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği; talep etmeleri halinde Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal borçları ertelenecektir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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