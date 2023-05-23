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Isparta'da devlet desteğiyle arıcılık mesleği yaygınlaşıyor

Isparta'da devlet desteğiyle arıcılık mesleği yaygınlaşıyor

Ekonomi Haberleri

Isparta'nın Aksu ilçesinde vatandaşlara arıcılık kursları veriliyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde vatandaşlara arıcılık kursları veriliyor.

Isparta Valiliği, Aksu Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Isparta İl Özel İdaresi tarafından işbirliğinde hazırlanan projeyle vatandaşları arıcılık mesleğine yönelmeleri hedefleniyor.

Aksu İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde hazırlanan arı yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan 17 çiftçiye, yüzde 25 peşin ödemeli, yüzde 75'i hibe olmak üzere 85 arı kovanı ve 425 çıta arısı törenle teslim edildi.

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Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Ekonomi

Isparta Valiliği Hisarcık Isparta Ekonomi Haberler

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