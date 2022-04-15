Isparta'da çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta İl Özel İdaresi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve belediyeler, çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği sağlayacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Keçiborlu ilçelerinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere silajlık mısır tohumu desteği için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kurum olarak daha önce bazı ilçe ve köylerde çilek, sera ve mantar sektörüne desteklemeler yaptıklarını hatırlatan Zadeoğlu, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin de katkısıyla hibe desteğinin yüzde 75'e yükseldiğini belirtti.

Zadeoğlu, üç ilçeye 1,3 milyon lira ödenek gönderildiğini ifade etti.