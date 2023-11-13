Isparta'da Balkabağı Hasadı Başladı

Isparta'da ata tohumundan üretilen balkabağı, çiftçilerin önemli gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Bu yıl 7 bin 500 ton rekolte hedeflenen balkabağı, lüks restoran menülerinin vazgeçilmezi haline geldi. Kentte fazlaca tüketilen balkabağı tatlısı, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi oluyor.

ISPARTA'da ata tohumundan 3 bin dönümde yaklaşık 7 bin 500 ton üretilen balkabağı, çiftçinin önemli gelir kaynağı arasında yer aldı. Sofralarda 'geleneksel tat' olarak sıklıkla tercih edilen Osmanlı saray mutfağı tatlılarından balkabağı, tahin, kaymak ve cevizle sunumuyla 'atom' ya da '4x4' adıyla lüks restoran menülerinin vazgeçilmezi oldu.

Isparta'da çoğunlukla Büyükgökçeli, Küçükgökçeli köyleri ile Atabey ilçesinde ata tohumu yetiştirilen balkabağında hasat dönemi başladı. Yaklaşık 3 bin dönümde ata tohumundan üretilen balkabağında bu yıl 7 bin 500 ton rekolte hedefleniyor. Kilosu 5 ila 7 liradan satılan balkabağı bölge çiftçisinin önemli gelir kaynağı arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 hafta sonra tamamlanması planlana hasat döneminde üretilen balkabakları İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere farklı illerdeki pazarlara gönderiliyor.Çiftçilerin atadan kalma tohumla yetiştirdiği balkabağı, kentte fazlaca tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Osmanlı saray mutfağında da kullanılan balkabağı tatlısı,. özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi oluyor. Kentteki otel, restoran menülerinde tatlılar arasında ilk tercih olan balkabağı tatlısı, sunumuyla da dikkati çekiyor. Cevizli, tahinli olarak servis edilen balkabağı tatlısını bölge halkı kaymakla tüketmeyi tercih ediyor. Üzerinde tahin, kaymak ve cevizle sunulan balkabağı tatlısı yörede '4x4' ya da 'atom' adıyla anılıyor.

Kentin tarımsal üretiminde öneme sahip balkabağı, kentte önemli tüketim ürünleri arasında yerini aldı. Hasat döneminde çiftçiye kazanç sağlayan balkabağı, sofralarda da sık sık yerini aldı. Isparta'da 45 senedir işlettikleri restoranda balkabağı tatlısı yapan Sadettin Pamuk, taş fırında kızarlıkalar hazırlanan tatlının daha lezzetli olduğunu söyledi.

Pamuk, balkabağı tatlısının hazırlanışını şöyle anlattı

Soyulduktan sonra şeker ile bekleterek, tencerede suyunu salıyor. Ertesi gün kaynatma aşaması oluyor. Taş fırında üstünün kızarmasını sağlıyoruz ve sunuma hazırlıyoruz. çifte kavrulmuş tahin, ceviz tercihe göre de kaymakla servis ediyoruz

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da balkabağı üretinin bölge tarımına etkisi hakkında bilgi verdi. Selçuk, Yaklaşık 3 bin dönümde kabaklarımız yetişiyor. Ürettiğimiz kabaklar Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük illerimize gönderiliyor. Sofralara kabak tatlısı olarak geliyor. Bizim kabaklarımızın büyüklüğü 5 kilodan 70 kiloya ulaşabiliyor. Bölgede 7 bin 500 tonluk rekolte bekleniyor. Kabak üretimi çiftçilerimiz için önemli gelir kaynağı. Üretilen kabaklar da Türk mutfağındaki önemli tatlılar arasında yer alıyor.