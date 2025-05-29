İspanyol Şirketlerden Türkiye'ye Güven Mesajı

İspanyol Şirketlerden Türkiye'ye Güven Mesajı
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İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'nda, Türk şirketlerine olan güvenin arttığını ve işbirliğinin potansiyelini vurguladı. İspanyol şirketler, Türkiye'deki stratejik projelere yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, ülkesindeki şirketlerin Türkiye'ye güvendiğini belirterek, "Bu toplantıya katılan altyapı, inşaat, savunma, enerji, ulaşım gibi sektörlerdeki şirketlerden bunu defalarca duydum. Hepsi burada olmaktan memnun ve Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam etmeyi bekliyorlar." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) düzenlenen Türkiye- İspanya JETCO Toplantısı ve İş Forumu'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo, DEİK Başkanı Nail Olpak ve birçok iş insanı katıldı.

Cuerpo, buradaki konuşmasında, Türk ve İspanyol şirketlerinin gelişmesi açısından birlikte çalışmanın büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

Cuerpo, "Şirketlerimiz Türkiye'ye güveniyor. Bu toplantıya katılan altyapı, inşaat, savunma, enerji, ulaşım gibi sektörlerdeki şirketlerden bunu defalarca duydum. Hepsi burada olmaktan memnun ve Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam etmeyi bekliyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İspanya için stratejik bir ortak olduğunu belirten Cuerpo, " Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) 5. büyük ticaret ortağı. İspanya'nın ise AB dışındaki ülkeler arasında 4. büyük ticaret ortağı. Bu, gerçekten kilit bir ilişki. Türkiye'ye yaptığımız ihracat, Meksika ve Brezilya'ya yaptığımız ihracatın toplamından daha fazla. Birlikte çalışarak daha fazla işbirliği yapılabilir ve daha fazlasını başarabiliriz." diye konuştu.

Cuerpo, Türkiye'de yürütülen ve değerlendirme aşamasında bulunan önemli stratejik projeler olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu projelere katkı sağlamak için ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum. İspanyol şirketleri, finans, ulaştırma, otomotiv, su yönetimi, savunma ve mühendislik gibi sektörlerde güçlü konuma ulaşmak ve kalkınmaya katkı sağlamak için oldukça iyi konumdalar. Şirketlerimizin sunabileceği çok şey var. Ayrıca, sigorta sektöründe faaliyet gösteren, uluslararası tecrübelerini Türkiye'ye taşıyan şirketlerimiz var. Otomotiv, inşaat, turizm ve lojistik çözümler gibi alanlarda Türkiye'ye olan yatırımlarını artıranlar bulunuyor. Tekstil sektöründe de uzun yıllara dayanan deneyime ve yerel tedarikçilerle güçlü ilişkilere sahip büyük şirketlerimiz var."

Cuerpo, ikili ekonomik ilişkilerin mevcut durumundan memnun olduklarını belirterek, "Bu entegrasyonun ve karşılıklı alışverişin daha da büyüme potansiyeli yüksek. Bunu ileri taşımaya ve Türkiye ile AB ikili ilişkilerini güçlendirme çabalarımıza devam etmeye kararlıyız. Hükümetlerimiz, bu süreci daha da ileri taşımamız gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bugün bir araya geldiklerini ve gelecek dönemde de aynı kararlılıkla görüşmeye devam edeceklerini kaydeden Cuerpo, bu toplantının İspanyol ve Türk şirketleri arasında diyaloğu ve stratejik ilişkileri geliştirmek için "mükemmel" bir ortam olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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