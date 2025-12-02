Haberler

İspanya'da hükümetten kamu çalışanlarına 2025-2028 döneminde toplam yüzde 11'lik zam

Güncelleme:
İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, 2025-2028 döneminde kamu çalışanlarına toplamda %11 maaş artışı sağlayacak kararnamenin onaylandığını açıkladı. Yaklaşık 3,5 milyon kamu çalışanını ilgilendiren kararın resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ülkedeki yaklaşık 3,5 milyon kamu çalışanına 2025-2028 arasındaki 4 yıllık dönemde toplamda yüzde 11 maaş artışını içeren kararnameyi Bakanlar Kurulu'nda onayladı.

Hükümet ile iki sendika (UGT ve CSIF) arasında 27 Kasım'da imzalanan kamu çalışanlarına zammı içeren mutabakatın ardından Bakanlar Kurulu'nda çıkarılan kararnamenin yarınki Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna karşın, Meclis'ten onay alınamaması durumunda kararnamenin yürürlüğü durdurulabiliyor.

Ülkedeki yaklaşık 3,5 milyon kamu çalışanını ilgilendiren kararnameye göre, maaşlara 2025-2028 yılları arasında yüzde 11 zam yapılacak.

Memurlar, 2025 yılı için yüzde 2,5 olarak belirlenen maaş artışının tamamını, aralık ayında geriye dönük olarak tek seferde alacak.

Kararnameyle 2026 yılı için yüzde 1,5 düzeyinde zam alacak memurların, enflasyonun gelecek yıl yüzde 1,5'i aşması halinde yüzde 0,5 ek zam almaları da taahhüt ediliyor.

Hükümet, memurlara 2027'de yüzde 4,5, 2028'de ise yüzde 2 zam verilmesini öngörüyor.

Dijital Dönüş ve Kamu Yönetimi Bakanı Oscar Lopez, Bakanlar Kurulu'nun ardından basına yaptığı açıklamada, "iyi bir anlaşma" olduğunu savunarak, şimdiye kadar çekimser kalan İşçi Komisyonları (CCOO) sendikasının da destek vermesini beklediğini söyledi.

CCOO ise istihdamdaki iyileşme ve ücret artışlarının daha fazla olması yönündeki taleplerini önümüzdeki aylarda daha fazla gündeme getirecekleri uyarısında bulundu.

Azınlık hükümeti, yeterli desteği bulamadığından son iki yıldır bütçeyi Meclis'ten geçiremezken, benzer durumun 2026 yılı bütçesi içinde olması bekleniyor.

Sağ görüşlü ana muhalefetin erken seçim baskısı altında bulunan koalisyon hükümeti, zor bir dönemden geçiyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi
