İspanya, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkilerini azaltmak için yardım paketlerini uzattı

İspanya sol koalisyon hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için getirdiği ekonomik ve sosyal yardım paketlerini yıl sonuna kadar uzattı. Temel gıdalar için getirilen KDV indirimi, yerel yönetimlerdeki toplu taşımada uygulanan indirim, yoksul ailelerin evden çıkartılmalarının durdurulması ve 2021'de 85 gün aktif kalan La Palma Adası'ndaki yanardağdan etkilenenlere yapılan yardımlar, 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Hükümet, nakliyeciler, çiftçiler ve balıkçılar için getirilen akaryakıt indirimi ile elektrikli araç satın alanlara gelir vergisinde yüzde 15'lik indirim uygulamalarının devamına karar verdi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için 1 Ocak'ta getirdiği ekonomik ve sosyal yardım paketlerini yıl sonuna kadar uzattı.

Bakanlar Kurulu'nun bugün yaptığı haftalık olağan toplantısında alınan kararlar gereği, temel gıdalar için getirilen KDV indirimi, yerel yönetimlerdeki toplu taşımada uygulanan indirim, yoksul ailelerin evden çıkartılmalarının durdurulması ve 2021'de 85 gün aktif kalan La Palma Adası'ndaki yanardağdan etkilenenlere yapılan yardımlar, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Hükümet, nakliyeciler, çiftçiler ve balıkçılar için getirilen akaryakıt indirimi ile elektrikli araç satın alanlara gelir vergisinde yüzde 15'lik indirim uygulamalarının devamına karar verdi.

Savaşın neden olduğu fiyat kriziyle başa çıkmak için vergi indirimleri, doğrudan yardım ve krediler ile 30'dan fazla önlem içeren 7. yardım paketini açıklayan hükümet, bunun yılın ikinci yarısındaki toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar 900 milyon avro olacağını kaydetti.