İspanya Hükümeti BBVA'nın Sabadell'i Satın Almasına Şartlı Onay Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya hükümeti, BBVA'nın Sabadell bankasını satın alma girişimini onayladı, ancak her iki bankanın üç yıl boyunca ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermesi şartını getirdi.

İspanya hükümeti, üç yıl boyunca ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermelerinin zorunlu kılınması şartıyla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın (BBVA) Sabadell bankasını satın alma girişimine onay verdiğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, BBVA'nın Sabadell ile birleşmesini onayladıklarını ancak bunun için üç yıl boyunca hukuki düzeyde ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermelerinin zorunlu kılınması şartı getirdiklerini duyurdu.

Cuerpo, "Önümüzdeki üç yıl boyunca her iki kuruluş da ayrı tüzel kişilik ve varlıklarını koruyacak. Ayrıca faaliyetlerinin yönetiminde özerkliğe sahip olacak." dedi.

BBVA ilk olarak Kasım 2020, ardından Mayıs 2024'te yaptığı Sabadell'i satın alma girişimlerinden hemen sonra başlattığı "düşmanca hisse alımı" (opa hostil) için İspanya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan onay almış, İspanya hükümetinin onayı için beklemeye geçmişti.

Hükümetin kararı, BBVA'nın Sabadell ile birleşme planlarını karşılamaktan uzak kalırken, İspanyol basını BBVA'nın geri adım atma ya da bu kararı yargıya taşıma olasılığının olduğunu savundu.

BBVA Başkanı Carlos Torres bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, "Sabadell ile birleşmeleri halinde pazar payı açısından ikinci sıraya yükseleceklerini, daha çekici, tamamlayıcı, küreselliği ve sürdürülebilirliği daha fazla bir işletme olacaklarını" savunmuştu.

Bu arada, Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu (CNMV), hükümetin BBVA'nın Sabadell ile birleşmesine ilişkin kararını açıklamadan önce BBVA ve Sabadell bankasının borsadaki işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi
CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! Rakam da verildi

CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! İşte dillendirilen rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.