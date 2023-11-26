İspanya'da Zeytinyağı Üretimi Azaldı, Fiyatlar Arttı

İspanya, dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olmasına rağmen bu yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle zeytin üretimi azaldı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi.

CACERES, 26 Kasım (Xinhua) -- İspanya dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri. Ancak bu yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık ülkedeki zeytin üretiminin azalmasına ve piyasadaki zeytinyağı ürünlerinin fiyatlarının artmasına sebep oldu.