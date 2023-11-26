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İspanya'da Zeytinyağı Üretimi Azaldı, Fiyatlar Arttı

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Ekonomi Haberleri
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İspanya, dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olmasına rağmen bu yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle zeytin üretimi azaldı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi.

CACERES, 26 Kasım (Xinhua) -- İspanya dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri. Ancak bu yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık ülkedeki zeytin üretiminin azalmasına ve piyasadaki zeytinyağı ürünlerinin fiyatlarının artmasına sebep oldu.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

İspanya Tarım Ekonomi Haberler

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