İspanya'da iş müfettişleri tarihinde ilk kez süresiz greve gitti

İspanya'da iş müfettişleri, ülke tarihinde ilk kez süresiz greve gitti.

İş müfettişlerinin bağlı bulunduğu sendikalar, Bakanlar Kurulunun 2021'de kurumun güçlendirilmesi için kabul ettiği stratejik planın uygulanmasında yaşanan eksiklikleri protesto etmek amacıyla süresiz greve gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Ülke tarihinde ilk defa süresiz greve giden iş müfettişleri, "20 milyon çalışana karşılık sadece 3 bin iş müfettişinin olduğunu" belirterek, özellikle istihdamın artırılması, çalışma sürelerinin ve maaş koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

Sendikalar, Aralık 2022 Aralık ile Şubat 2023 ayları arasında üç gün iş bırakma eylemi yapıldığını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla bu zamana kadar yürütülen müzakerelerde hiçbir adım atılmadığını savundu.

İspanya'da yüksek enflasyonun neden olduğu ekonomik krizden dolayı kamuya ait birçok sektörde bu yıl içinde grevler yapılırken adli memurlar ve katipler de ülke tarihinde ilk defa süresiz greve gitmişti.