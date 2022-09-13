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İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu

Ekonomi Haberleri

İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ağustos ayı enflasyonunu yüzde 10,5 olarak duyurdu.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ağustos ayı enflasyonunu yüzde 10,5 olarak duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle birlikte İspanya'da enflasyon oranı art arda son üç aydır çift hanelerde seyrediyor.

Ülkede enflasyon oranları haziranda yüzde 10,2, temmuzda yüzde 10,8 seviyesinde olurken, ağustosta yüzde 10,5 olarak tespit edildi.

Enflasyonun yüksek çıkmasında elektrik, gaz ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğu bildirildi.

Geçen yılın aynı dönemine oranla fiyatlar elektrik ve gazda yüzde 24,8, gıda (süt, peynir, yumurta, et, ekmek başta olmak üzere) ve alkolsüz içeceklerde yüzde 13,8 arttı.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 6,4 ile Ocak 1993'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi

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