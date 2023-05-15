İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan seçim açıklaması Açıklaması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun tamamlanmasının ardından başta ekonomi olmak üzere Türkiye'nin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ettiğini bildirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun tamamlanmasının ardından başta ekonomi olmak üzere Türkiye'nin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ettiğini bildirdi.

Bahçıvan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yıllardan beri süregelen demokrasi birikimi ve seçim geleneğine yakışır bir olgunlukla, son derece huzurlu ve yüksek katılımlı bir seçim görevinin başarıyla yerine getirildiğini belirtti.

Ortaya çıkan sonuçlara göre 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen milletvekillerini tebrik eden Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı duyarlılıkla yapılarak tamamlanacağına olan inancım yüksektir. 28 Mayıs'ta yapılacak bu seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin de olgunlukla tamamlandıktan sonra başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ediyorum."