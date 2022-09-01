Son dakika haberi... İso İmalat Pmı Endeksi: Üretimdeki Düşüş Hafifledi, Yeni Siparişlerde Düşüş Hız Kazandı

Son dakika haberler: İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) hazırlanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta bir önceki aya göre 0,5 puanlık bir artışla 47,4’e yükseldi. Endeke ilişkin raporda, üretimdeki yavaşlamanın hafiflediği, ancak yeni siparişlerin belirgin şekilde ivme kaybettiği belirtildi. Raporda bu konuda, “Yeni siparişlerde düşüş ağustos ayında hız kazandı ve mayıs 2020’den bu yana en yüksek oran görüldü” değerlendirmesine yer verildi.

İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) hazırlanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta bir önceki aya göre 0,5 puanlık bir artışla 47,4'e yükseldi. Endekse ilişkin raporda, üretimdeki yavaşlamanın hafiflediği, ancak yeni siparişlerin belirgin şekilde ivme kaybettiği belirtildi. Raporda bu konuda, "Yeni siparişlerde düşüş ağustos ayında hız kazandı ve mayıs 2020'den bu yana en yüksek oran görüldü" değerlendirmesine yer verildi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI anketinin ağustos 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçları şöyle:

"VERİLER İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ İVME KAYBININ SÜRDÜĞÜNE İŞARET ETTİ: İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global'den elde edilen son PMI anket verileri, talebin keskin bir şekilde yavaşlaması sonucu Türk imalat sektöründeki ivme kaybının sürdüğüne işaret etti. Bununla birlikte, üretimdeki yavaşlama bir önceki aya göre daha ılımlı gerçekleşirken istihdamda ise artışın devam ettiği görüldü. Enflasyon oranlarında gevşeme devam etti ve girdi maliyetlerinde son 31 ayın, ürün fiyatlarında ise son 18 ayın en düşük artışları kaydedildi.

PMI, AĞUSTOS'TA 47,4'E YÜKSELDİ: Temmuz ayında 46,9 olarak ölçülen manşet PMI, ağustosta 47,4'e yükseldi. Faaliyet koşulları üst üste altıncı ay zayıflamış olmakla birlikte son anket verileri, imalat sektöründeki bozulmanın hafif hız kestiğine işaret etti. Manşet endeks ile uyumlu olarak, üretimdeki yavaşlama temmuza kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Bununla birlikte, zorlu piyasa koşulları ve yüksek fiyatlar nedeniyle düşüş ağustosta da sert şekilde devam etti. Yeni siparişlerde ise düşüş ağustos ayında hız kazandı ve mayıs 2020'den bu yana en yüksek oran kaydedildi. Buna göre, temmuz ayında 47,0 düzeyinde olan yeni siparişler ağustos ayında 44.0'a geriledi.

AVRUPA TALEBİNDE AZALMA OLDUĞUNU BİLDİRDİ: Anket katılımcısı firmalar, talepteki yetersizlik ve fiyatlardaki artışların yanı sıra küresel ekonomideki zayıflığa dikkat çekti. Buna paralel olarak yeni ihracat siparişleri de yavaşlarken bazı katılımcılar Avrupa talebinde azalma olduğunu bildirdi. İstihdamın artmaya devam etmesi ve artış hızının son 3 ayın en yüksek düzeyine çıkması, anketin görece pozitif gelişmesi oldu.

ENFLASYONUN 3. ÇEYREK ORTALARINDA YAVAŞLADIĞINA İLİŞKİN SİNYALLER DEVAM ETTİ: Fiyat baskılarının müşteri talebi ve üretim hacimleri üzerindeki etkileri sürmekle beraber, enflasyonun 3. çeyrek ortalarında yavaşladığına ilişkin sinyaller devam etti. Ham madde, nakliye ve enerji maliyetlerindeki yüksek seyir, asgari ücretteki artış ve Türk lirasındaki değer kaybı gibi faktörler girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki yükselişe katkı yaptı. Bununla birlikte, enflasyon oranları girdi fiyatlarında son 31 ayın, nihai ürün fiyatlarında ise son 18 ayın en ılımlı düzeylerine geriledi.

İMALATÇILAR AĞUSTOSTA GİRDİ ALIMLARINI AZALTTIKLARINI BİLDİRDİ: Mevcut girdi stoklarının üretim gereksinimlerini karşılamaya büyük ölçüde yeterli olması nedeniyle imalatçılar ağustosta girdi alımlarını azalttıklarını bildirdi. Satın alım yapan firmalar ise tedarikçilerin malzeme temininde yaşadıkları zorluklara bağlı olarak artan teslimat süreleriyle karşılaşmaya devam etti. Satışlarda görülen yavaşlama, nihai ürün stoklarındaki artış eğiliminin 4 aya ulaşmasını sağladı. Stoklardaki artış, eylül 2015'ten bu yana en yüksek hızda gerçekleşti."