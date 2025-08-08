İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3'e yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Temmuz 2025 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği ihracat iklimi endeksi, temmuzda 51,3 oldu.

Haziranda 51 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 51,3'e yükselerek dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme mart ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Temmuz verisiyle birlikte ihracat ikliminde güçlenme eğilimi 19'uncu aya ulaştı.

ABD'de büyüme bu yılın en yüksek hızında gerçekleşti

Ekonomik aktivitenin temmuzdaki güçlü genişlemeyle bir önceki aya göre ivme kazandığı ABD'de, büyüme 2025'in şimdiye kadarki en yüksek hızında gerçekleşti. ABD, Türkiye'nin imalat sanayi sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarı konumunda yer alıyor. ABD'deki bu belirgin üretim artışının yanı sıra Orta Doğu pazarı da talepteki iyileşmenin önemli kaynaklarından biri oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite temmuz ayında da güçlü artış gösterdi, ancak söz konusu artış haziran ayına göre hafif yavaş seyretti. Aynı eğilimin Suudi Arabistan ve Kuveyt için de geçerli olduğu görüldü.

Avrupa'nın birçok önemli ihracat pazarında da üretim artışları izlendi. İspanya'da güçlü genişleme kaydedilirken, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Hollanda'da nispeten ılımlı büyümeler gerçekleşti. Buna karşılık, Türkiye'nin imalat sanayi ihracatından toplam yüzde 7'lik pay alan Fransa ve Romanya'da ise üretim daralmaya devam etti.

En güçlü ekonomik büyüme Hindistan'da

Temmuzda Rusya'da üretim üst üste ikinci ay düşüş gösterdi. Söz konusu düşüş hız kazanarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda ölçüldü. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü ekonomik büyüme yine Hindistan'da gerçekleşti. Bu ülkede büyüme haziran ayına göre hız kazandı ve son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında üretimdeki en keskin düşüş, Ağustos 2023'ten bu yana en belirgin daralmanın yaşandığı Tayvan'da görüldü. Polonya ve Kenya'da da ekonomik aktivite belirgin düşüş sergiledi.

Açıklamada endeks hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında Türk imalatçıların en önemli 10 ihracat pazarının büyük bölümünde talep koşulları iyileşme sergiledi. Büyümenin 2025'in başından bu yana en yüksek hızda kaydedildiği ABD'de yaşanan belirgin genişleme, firmalar için özellikle memnuniyet verici oldu. Belirsizliklerin yoğunlaştığı bir küresel ticaret ortamında, Türk ihracatçılarının en önemli dış talep kaynaklarını oluşturan ülkelerin ekonomik aktivite açısından genel olarak iyileşme göstermesi pozitif bir sinyal."