İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51 Değerini Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 51 oldu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşme, 50'nin altındaki değerler ise bozulma olduğunu gösteriyor.

Sonuçlara göre, nisanda 50,8 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 51 değerini alarak üst üste 17. ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti. Böylece endeks, Türk imalat sanayisinin ihracat ikliminde güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Mayısta iyileşme ılımlı düzeyde olsa da bir önceki aya göre hafif hız kazandı.

Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'deki üretim artışı mayısta yeniden güçlenirken, Orta Doğu da ihracatın önemli sürükleyicilerinden olmaya devam etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite belirgin bir aylık artış sergiledi ancak büyüme hızı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Suudi Arabistan ve Kuveyt'te de üretim hız kesmesine rağmen güçlü büyüdü. Mısır, Lübnan ve Katar'da ise ekonomik aktivite geriledi.

Avrupa'da karmaşık görünüm mayısta da sürdü

Avrupa'da karmaşık görünüm, ikinci çeyrek ortasında da devam etti. Kritik pazarlar içerisinde İtalya, İspanya ve Hollanda'da iktisadi faaliyet büyüme trendini korurken, Fransa, Almanya ve Romanya'da zayıflama sürdü.

Birleşik Krallık'ta üretim, nisandaki hafif düşüşün ardından mayısta değişim göstermeyerek bir anlamda istikrar kazandı. Rusya'da ise üst üste iki aylık düşüşün ardından ekonomik aktivite yeniden artışa geçti.

Mayısta anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme Uganda'da ölçüldü. Bu ülkede üretim artışı geçen yılın ağustos ayından bu yana en yüksek hıza ulaştı. Öte yandan, ekonomik aktivitede en belirgin düşüş, gümrük vergilerinin etkisiyle Meksika'da yaşandı. Benzer şekilde, Kanada'nın üretimindeki daralma ikinci çeyrek ortasında da devam etti.

"Genel talep iklimindeki iyileşme sürdü"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ticaret koşullarındaki belirsizliklere rağmen ana ihracat pazarlarının mayıs ayında da ihracat artışı için yeterli imkanları sunduğunu belirterek, böylece Türk imalat sanayisi ihracatçılarının genel talep iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü bildirdi.

Harker, "Ayın öne çıkan gelişmesi ABD'nin büyümesinde görülen toparlanma oldu. Öte yandan genel koşulların gerçek anlamda iyileşebilmesi için firmalar Avrupa'daki büyük pazarlarda da benzer bir gelişmenin beklentisi içinde olacaklar." ifadelerini kullandı.