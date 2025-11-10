Haberler

İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 52,4'e Yükseldi

Güncelleme:
İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye imalat sektörünün ihracat iklimi Endeksi Ekim ayında 52,4'e ulaşarak güçlü bir iyileşme gösterdi. İhracat pazarlarında büyüme ivmesi kazanan Almanya, ABD ve İtalya gibi ülkeler Türkiye'nin imalat sanayi ihracatına olumlu katkı sağladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde 52,4'e yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ekim 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre, eylülde 51,7 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde 52,4'e yükseldi. Bu son veri, Türk imalatçıları için ihracat ikliminde güçlü bir aylık iyileşmeye işaret etti.

Söz konusu iyileşme, Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Böylece ihracat talep koşulları üst üste 22'nci ayda güçlenmiş oldu.

Almanya, ABD ve İtalya'da büyüme ivme kazandı

Ekim ayında, başta Almanya, ABD ve İtalya olmak üzere birçok önemli ihracat pazarında büyüme ivme kazandı. Bu üç ülke, toplamda Türkiye imalat sanayi ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini oluşturuyor. Almanya'da ekonomik aktivite son 2,5 yılın en hızlı artışını kaydederken, büyüme hızları ABD'de son iki ayın, İtalya'da ise son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Üçüncü en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'ta, üretim eylüldeki hafif gerilemenin ardından ekimde yeniden yükseldi. En büyük 5 ihracat pazarı arasında üretimin azaldığı tek ülke Fransa oldu. Bu ülkede ekonomik aktivite belirgin biçimde daralırken, düşüş hızı şubat ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Diğer Avro Bölgesi ülkelerine bakıldığında, İspanya'da üretim 2025 başından bu yana en yüksek oranda artarken, Hollanda'da büyüme ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrini korudu.

Suudi Arabistan'da en yüksek üretim artış hızı kaydedildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite eylül ayına göre ivme kaybetse de belirgin bir artış göstermeyi sürdürdü. Benzer bir tablo Suudi Arabistan'da da gözlendi.

Bu ülkede üretim artış hızı Tayland ve Hindistan'ın önünde yer alarak anket kapsamındaki ekonomiler içerisinde en yüksek hızda kaydedildi. Orta ve Doğu Avrupa'da ise talep koşulları zayıflık belirtisi gösterdi.

Romanya, Polonya, Kazakistan ve Çekya'da üretim ekim ayında düşüş sergiledi. Anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler arasında en sert üretim daralması Tayvan'da kaydedildi. Ancak bu daralmanın hızı son 5 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Ekim ayında Türk imalat sanayi sektörünün önemli ihracat pazarlarında büyümenin güçlendiğine dair belirgin işaretler gözlendi. Bu durum, ihracat talep koşullarında yaklaşık 1,5 yılın en belirgin iyileşmesini beraberinde getirdi. Söz konusu olumlu gelişmelerin, yerli firmalara destek sağlayarak bu yılın olumlu bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunması bekleniyor."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
