İSO Çocuk Meclisi ikinci kez toplandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oda tarihinde ikinci kez gerçekleştirdiği İSO Çocuk Meclis Toplantısı ile kutladı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, artık her yıl geleneksel olarak düzenlenecek toplantının ikincisi, "Büyüyen Türkiye için nitelikli eğitim" ana gündemi ile video konferans üzerinden gerçekleştirildi.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri ile üyelerin çocuk ve torunlarının katılımı ile yapıldı.

Toplantıda İSO Çocuk Meclis Başkanlığı'nı Irmak Yavuz üstlenirken, açılış konuşmasını İSO Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Büyükdede gerçekleştirdi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Bahçıvan, insanlığın özellikle son 150 yıldır hızlı bir gelişim içerisinde bulunduğunu, sanayinin de bu dönüşümün en güçlü dinamosu olduğunu kaydetti.

Bahçıvan, eğitimin bu sürecin gerçek dönüştürücüsü olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü bugün dünyada hangi ülkeye bakarsanız bakın, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan refaha erişerek modernleşmiş tüm ülkelerin, bunu ancak nitelikli eğitimle başardıklarını görürsünüz. Geleceğin teminatı olan değerli çocuklarımız için de bu tespit bir kılavuz niteliğindedir.

Einstein'in dediği gibi: 'Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.' Çocukların nitelikli eğitim alması, Türkiye'nin her alanda kalkınması için bir ön koşul. Duruma sanayi açısından bakıldığında; Mustafa Kemal'in bir sözünü daha paylaşmak isterim: 'Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayiyi kuracağız ve işleteceğiz.' İşte bu büyük milli davada başarıya ulaşmanın yolunun katma değer yaratan, yüksek teknolojiye dayalı sanayileşmek olduğunu unutmamalıyız. Bunun için nitelikli eğitimin ne kadar önemli olduğunu 7'den 70'e hepimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum."

-Kalkınma ve sanayi için en önemli faktör eğitim

Okyay da bir ülkenin genel ekonomik, sosyal ve ahlaki refahı için kaliteli eğitimin yerini hiçbir şey tutmadığını bildirerek, "Dolayısıyla kaliteli eğitim sağlama konusunda hiçbir şekilde taviz veremeyiz, vermemeliyiz. Eğitimin her anlamda kalkınmanın temel faktörlerinden biri olduğu muhakkak. Dünya üzerinde insan sermayesine önemli miktarda ve doğru yatırım yapmadan, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilen tek bir ülke yok." ifadelerini kullandı.

İSO Çocuk Meclisi Başkanı Irmak Yavuz ise İSO Çocuk Meclisi'ne Başkanlık etmekten büyük onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "Hayatta en hakiki mürşit ilim "diyerek eğitime verdiği önemi belirtmiş; en önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur demiştir.

Başöğretmen Atatürk eğitim ile ilgili birçok reform yaparak ülkemizin eğitim sistemine çağ atlatmıştır. Ayrıca Atatürk; 'İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir.

Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur' demiştir. Sürdürülebilir Kalkınma ve sanayi için en önemli faktör eğitimdir. Bütün çocukların eşit ulaşabildiği; kaliteli eğitim alma hakkının sağlanması gerekmektedir. Tüm arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz bu hakka sahip olmalıdır." açıklamasında bulundu.

İSO Çocuk Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Büyükdede de şunları kaydetti

"Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bizlere bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e de şükranlarımı sunuyorum. Bizler eğitim hayatımızı tamamlayınca doktor, mühendis, öğretmen, yazılımcı, yazar, tüccar ya da sanayici olarak görev alacağız. Mesleğimizi en iyi yapacak şekilde nitelikli bir eğitim almamız, kaliteli okullarda beceri kazanmamız gerekiyor. Okullarımızın donanımlı olması, öğretmenlerimizin konularında en iyisi olmaları, bizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacaktır. Sizlerin ve tüm ülkemiz çocuklarının 23 Nisan Bayramını kutluyor, hayat boyu başarılar diliyorum."