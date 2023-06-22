İSO Başkanı Bahçıvan: Faiz kararı finansal istikrar için atılmış bir adım

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, 'Finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) faiz kararına ilişkin, "Finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu küresel ekonomik ortamda sanayicilere yatırım ve üretimde öngörüde bulunma imkanını veren finansal istikrar konusunu çok önemsediklerini kaydeden Bahçıvan, bu konuda atılan adımların önemine işaret etti.

Belirsizliklerle dolu küresel dünyada finansal istikrarın daha dikkatle sürdürülmesi gereken bir dönemden geçerken, TCMB'nin bunu sağlamaya yönelik her çabasını İSO olarak desteklediklerini kaydeden Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"O nedenle bugün alınan kararı, Türkiye ekonomisinin önündeki birçok fırsatları tamamlayıcı unsur olarak gördüğümüz finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz. Kararı, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz."

Bahçıvan, alınan kararla birlikte orta vadede başta enflasyonla mücadele olmak üzere finans piyasalarının ve onun beraberinde reel sektörün arzuladığı kalıcı bir finansal istikrar döneminin başlamasını arzu ettiklerini, böylece finans kalitesinin ve finansa ulaşabilme imkanlarının artacağını bildirdi.