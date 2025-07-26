İslam Memiş uyardı: Altında asıl yükseliş şimdi başlıyor

Altın piyasası, küresel belirsizliklerin etkisiyle yeniden hareketlendi. Gram altın 4.400 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışırken, ons altın 3.420 dolara yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Memiş, yıl başında 3.050 TL olan gram altının 4.400 TL'ye yükseldiğini hatırlatarak, 2026 yılına kadar yükselişin devam etmesini beklediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde beş haftanın zirvesine çıkan altın, kısa süreli kâr satışlarının ardından yeniden yükselişe geçti.

KASIM AYINA KADAR YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

İslam Memiş'e göre, altın fiyatları Kasım ayına kadar yukarı yönlü seyrini sürdürebilir. Hedef olarak gram altında 4.500 TL, ons altında ise 3.500 dolar seviyesi öne çıkıyor. Ancak yılın son çeyreğinde fiyatlarda bir miktar gevşeme yaşanabileceği ifade ediliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Altının yönü üzerinde, Avrupa ve ABD arasındaki ticari gerilimler ile 1 Ağustos'ta netleşmesi beklenen gümrük kararları belirleyici olacak. Ayrıca, dolar endeksinin 92 seviyelerine kadar gerilemesi, altına destek sağlayan faktörlerden biri olarak görülüyor.

TAKI YERİNE YATIRIM ÖN PLANDA

Altındaki yükseliş, düğün sezonunu da etkiledi. Gösterişli takı setleri yerine gram ve çeyrek altın gibi yatırım ürünlerine talep artarken, takı sektöründe daralma gözleniyor.

"KISA VADEYE TAKILMAYIN" UYARISI

İslam Memiş, küçük yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara aldanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Altın uzun vadede kazandırmaya devam edecek" dedi. Uzman isme göre, altın yatırımcısı 2026'ya kadar elindekini tutarsa kazançlı çıkacak.