İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde Güncel Yaklaşımlar Tartışıldı

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi kapsamında "İslam İktisadında Yön Arayışı ve Güncel Yaklaşımlar" konulu panel düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında "İslam İktisadında Yön Arayışı ve Güncel Yaklaşımlar" konulu panel yapıldı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Akkaş moderatörlüğündeki panelde, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Faruk Aysan, Guidance Finansal Grup Başkanı Dr. Mohamad Hammour, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Korkut ve Tazkia Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murniati Mukhlisin sunum yaptı.

Aysan, teknolojinin artık hayatta daha önemli bir rol oynadığını ve tamamen değer odaklı olunmadığını, İslam iktisadında o yüzden biraz geleceği düşünmek durumunda olduklarını söyledi.

Burada ontolojik sorunlar olabileceğini belirten Aysan, "Tabii ki Müslümanlar olarak 'geleceği çok fazla düşünmemeliyiz' diyoruz, 'Allah'a güvenmeliyiz' diyoruz ama aynı zamanda dünyayı gerçekten değiştirmek istiyorsak geleceği de düşünmeliyiz, geleceği tasarlamaya çalışmalıyız. O yüzden ben istenebilir gelecekler, geleceğe hazır olma gibi fikirleri yakın zamanda çalıştım ve o alana daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"İslami iktisat zekata indirgenmemeli"

İslami iktisadın zekata indirgenmemesi gerektiğini ifade eden Aysan, "Yani sadece Müslümanları ilgilendirecek konularla sınırlandırmamalıyız. Küresel konularla ilgili konuşma cesaretini de bulmalıyız. Küresel meseleler artık teknoloji, ticari tarifeler, yapay zeka, robotlar, yapay zekanın iş piyasaları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı... O yüzden İslami finansın geleceği konusunda ben çok umutluyum." dedi.

Aysan, şu anda yapay zekanın bilgi tarafına daha hakim olduğunu, ChatGPT'nin analiz konusunda araştırmacılardan daha iyi yanıtlar verdiğini dile getirdi.

Ana akım iktisadın güçlü tarafını kaybetmiş olacağını belirten Aysan, "Ama İslami iktisat ontolojik bir şey. Tamamen epistemolojik olan analizlere odaklı bir şey değil. O yüzden biz İslami iktisatta hem bir şeyleri analiz ediyoruz hem de o işin bir parçasıyız. Yani analiz ettiğimiz şeyin de bir parçasıyız. Yani her durumda iktisada dışarıdan biri olarak bakmıyoruz. Onun bir parçasıyız da aynı zamanda. Başkalarına örnek olmaya çalışıyoruz davranışlarımızla, model oluyoruz. İnanıyorum ki İslami iktisatçılığı için gelecekte daha fazla bir rol olacak." dedi.

"Düzgün ekonomi için ön şart bireysel olarak ahlaklı olmak"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Korkut da İslam iktisadı için gerekli reformlara ilişkin, sadece sözleşmelere dair değil mevzuatta ve piyasada tutarlı reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Korkut, öğrencilerinin kendisine ekonominin mevcut durumuna ilişkin sorular sorduğunu belirterek, "Bazen öğrencilerim, özellikle yenileri, 'ekonomiyi nasıl düzeltebiliriz' diye soruyorlar. Onlara söylüyorum ki ön şart bireysel olarak ahlaklı olmak. Eğer ahlaklı olursak geri kalanı gelecektir ve diğer dinsel ve ahlaki şeyler organize olduktan sonra enstrümanlar, kurumlar ve diğer şeyler, doğal olarak arkası gelecektir." ifadesini kullandı.

Tazkia Üniversitesi Öğretim Üyesi Mukhlisin de İslami iktisat açısından Asya'daki durumuna değinerek, "Malezya ve Endonezya'nın, İslami ekonomi ve finans alanında dünya genelinde birincil performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını" söyledi.

Mukhlisin, "Malezya ve Endonezya, sahip olduğu İslami ekonomi ve finans modelleriyle diğer ülkeler için önemli dersler ve uygulanabilir stratejiler sunuyor." dedi.

Guidance Finansal Grup Başkanı Hammour da İslam'daki usullere göre iktisadın nasıl değerlendirileceğine değinerek, iktisadın celbül menafi ile ilgili olduğunu, faydanın ortaya konulması anlamına geldiğini ve siyasi amaçlı olmadığını belirtti.