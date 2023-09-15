İslahiye ve Nurdağı'nda Kırmızı Biber Hasadı Devam Ediyor

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadı devam ediyor. İklim şartlarından dolayı verim kaybı yaşansa da biber fiyatları çiftçileri mutlu ediyor.

GAZIANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadı devam ediyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, biber fiyatlarının çiftçiyi mutlu ettiğini söyledi.

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan 'İslahiye biberi' olarak tescillenen ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biberin mevsimsel gecikmelerle başlayan hasadı devam ediyor. İlçede 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen kırmızı biberde bu yıl 36 bin ton, Nurdağı'nda ise 15 bin dekar alanda 27 bin ton rekolte bekleniyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle rekoltenin düştüğü kırmızı biberin çöplü hali 80-90 TL, çöpü çekilmiş hali ise 135-140 liradan alıcı bulması üreticiyi sevindiriyor. Hasadın ardında ilçelerdeki tesislerde işlenerek toz ve pul hale getirilen biberler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

Aşırı sıcakların kırmızı biberdeki rekoltenin düşmesine neden olduğunu ancak fiyatların memnun edici olduğunu ifade eden İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bölgemizin en önemli ürünlerinde olan biber hasadı iklim şartlarından dolayı biraz gecikmeli başladı. İklim şartlarına bağlı olarak verim kaybımız olmasına rağmen fiyatlar üreticimizi mutlu ediyor. Deprem nedeniyle yer altı sularımızda ciddi anlamda kaymaların olmasına bağlı olarak kuraklık yaşamamız üründe verimin düşmesine neden oldu. Dekar başına ortalama 2 ton rekolte beklemekteyiz" diye konuştu.