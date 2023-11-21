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İslahiye ilçesinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

21 Kasım 2023 16:54 , Son Güncelleme: 16:56 Ekonomi Haberleri Abone Ol

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından İslahiye ilçesindeki kasap, şarküteri ve market gibi gıda satışı yapılan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin uygunluk şartları, hijyen ve muhafaza koşulları kontrol edildi ve gerekli görülen ürünlerden numune alındı. Yönetmeliğe uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacak ve denetimler periyodik olarak devam edecek.