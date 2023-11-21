İslahiye ilçesinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından İslahiye ilçesindeki kasap, şarküteri ve market gibi gıda satışı yapılan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin uygunluk şartları, hijyen ve muhafaza koşulları kontrol edildi ve gerekli görülen ürünlerden numune alındı. Yönetmeliğe uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacak ve denetimler periyodik olarak devam edecek.
İslahiye ilçesinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince, kasap, şarküteri ve market gibi gıda satışı yapılan işletmelerdeki denetimlerde ürünlerin uygunluk şartlarının sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Ekiplerce gerekli görülen gıda ürünlerinden ise numune alındı.
Yönetmeliğe uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği öğrenildi.