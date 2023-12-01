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İslahiye'de Zeytin Hasadı Sürüyor

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 bin 700 dekar alanda zeytin hasadı devam ediyor. Bu yıl 5 bin 610 ton rekolte beklenen zeytinlerin fiyatları, kalite ve irilik durumuna göre değişiyor.

GAZİANTEP 'in İslahiye İlçesinde,18 bin 700 dekar alanda zeytin hasadı sürüyor.

İslahiye'de 18 bin 700 dekar alanda ekili 504 bin 900 ağaçtaki zeytin hasadı sürüyor.Bu yıl 5 bin 610 ton rekolte beklenen zeytin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ durumuna göre fiyatlar değişiyor. Sofralık zeytin 25 ile 30 lira arasında alıcı bulurken,yağlık zeytin ise 200 liradan pazar buluyor.İlçede her yıl zeytin ekim alanında artışların olduğunu belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, verimin normal, fiyatların ise çiftçiyi memnun ettiğini dile getirerek, şöyle dedi

Bu yıl 200 dekarlık ekim yapılarak 18 bin 700 dekara alana ulaştık. Sofralık ve yağlık zeyin yetiştiriliyor.Mevsimsel nedenle bu yıl verim normal olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatların ise iyi olması üreticisini sevindirmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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