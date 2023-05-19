İslahiye'de Alternatif Ürün Bezelye Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelye hasadı başladı. İlçede 2 bin 900 dönüm araziye ekimi yapılan bezelyenin hasadı kaliteye göre 6 ile 8 lira arasında tarlada alıcı buluyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelye hasadı başladı.

İlçeye bağlı Yeniköy, Kalaycık, Ağalarobası, Örtülü, Ortaklı ve Karapınar mahallelerinde ağırlıklı olmak üzere 2 bin 900 dönüm araziye, alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen bezelyenin hasadına başlandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından hasadı takip edilen bezelye kaliteye göre 6 ile 8 lira arasında tarlada alıcı buluyor. Bezelye ekimi yapan çiftçilerden Osman Erdoğan, Bu yıl ben 75 dönüme bezelye ektim. Dönüm başına 500 kilo ürün hasadı yapıyorum. Verim geçmiş yıllara göre düşük olsa da kalitesi daha iyi dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise ilçede 2 bin 900 dönüm araziye ekimi yapılan bezelyenin hasadına başlandığını belirterek, Dönüm başına 450 ile 500 kilo arası rekolte elde ediliyor. Hasadı yapılan bezelyeler yurt içinde farklı şehirlere gönderiliyor. Toprağı besleyen özelliği bulunan bezelyenin sapının da hayvan yemi olarak kullanılması, üreticiye ek gelir sağlıyor ifadelerini kullandı.