İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanya Tırı Erzurum'da

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlere (NEET) yönelik hayata geçirilen 'İŞKUR Yol Arkadaşım' kampanya tırının son durağı Erzurum oldu.

İşkur'un 'Yol Arkadaşım' tırı Erzurum'da

ERZURUM - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin ortak finansmanıyla, Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere yönelik hayata geçirilen ' İşkur Yol Arkadaşım' kampanya tırı, ulaşılması zor gençlerin istihdama kazandırılması amacıyla Ankara'dan yola çıkmıştı ve şimdiki durağı olan Erzurum'a vardı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde, yürütülen NEET İçin İşgücü Piyasası Destek Programı Teknik Destek Projesi görünürlük faaliyetleri çerçevesinde, İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaş arası NEET'lerin kurumun hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının yapılması amacıyla Ankara'dan yola çıkan tanıtım aracı Erzurum'a geldi.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, gençlerin istihdam edilmesini sağlayacak 'İŞKUR Yol Arkadaşım' adlı iletişim kampanyasının ilk günde Havuzbaşı Kent Meydanı ve ikinci günde ise Yakutiye Kent Merkezi'nde hizmet vereceğini belirterek, "20-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleşecek çalışmaların ardından tır, sırasıyla Rize, Samsun, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Mersin, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Edirne illerini ziyaret edecek." dedi.