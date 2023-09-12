' İşkur Yol Arkadaşım' kampanya TIR'ı NEET'ler için yola çıktı

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortak finansmanıyla, ne istihdamda ne eğitimde olan gençlere (NEET) yönelik hayata geçirilen ' İşkur Yol Arkadaşım' kampanya TIR'ı, ulaşılması zor gençlerin istihdama kazandırılması amacıyla Ankara'dan yola çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ' İşkur Yol Arkadaşım' kampanya TIR'ının uğurlama törenine katıldı. Bakan Işıkhan'a, İşkur Genel Müdürü Samet Güneş, AB Tu¨rkiye Delegasyonu I·nsani ve Sosyal Kalkınma Bo¨lu¨m Bas¸kanı Laurent Guırkınger ve NEET PRO Teknik Destek Projesi Takım Lideri Luca Azzoni eşlik etti. Bakan Işıkhan, eğitim veya istihdamda yer almayan 15-29 yaş aralığındaki gençlere, iş arama süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini belirterek, "Beşeri sermayelerini geliştirememeleri nedeniyle eğitim ve istihdamdan kopan genç nüfusu tanımlamak için kullanılan NEET kavramı uluslararası boyutta önemi giderek artan bir sorun haline dönüşmüştür. Bugün genç nüfus, dünyada 2 milyara yaklaşmış durumda. Bunun yanı sıra, ülkemizin Avrupa ölçeğinde baktığımızda en genç nüfusa sahip ülke olduğunu biliyoruz. İŞKUR vasıtasıyla aralıksız sürdürdüğümüz aktif iş gücü programlarımız başta olmak üzere; gençlere yönelik Kalfa Programı'ndan Staj Portalı'na, İŞKUR Kampüste projemizden İş Kulüplerine, Kariyer Günleri faaliyetlerimizden Sanal İstihdam Fuarlarına kadar çok geniş bir yelpazede birçok hizmet sunuyoruz" dedi.

'OVP'DE HEDEF VE POLİTİKALAR BELİRLENDİ'

NEET'lere yönelik daha özel tedbirler almanın, İŞKUR için önemli bir politika alanı ve bir zorunluluk haline geldiğini belirten Işıkhan, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2'inci çeyrek verisine göre, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran bizim için çok önemli. Önceki yıllarda yüzde 26'larda olan bu oranın, gerçekleştirdiğimiz istihdam politikalarıyla gittikçe düştüğüne tanık olmaktayız. NEET'lerin büyük bir kısmı, ulaşılması zor gruplar olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle geçen hafta yayınladığımız Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında da özellikle NEET'lerle ilgili hedef ve politikalar belirlenmiştir. NEET'lerin istihdam piyasasına katılmalarına yönelik çok önemli sorumlulukların Bakanlığımıza verildiğini görüyoruz. Öncelikle gençler olmak üzere, her ailede en az bir çalışanın olması bizim çok önemli bir politika stratejimiz" diye konuştu.

'İŞKUR'UN VİZYONUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Gençlerin, geleceğin mesleklerine yönelik farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetleri artıracaklarını kaydeden Işıkhan, "Bu sebeple bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kampanyamız için yola çıkacak TIR'ımız, özellikle ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp onlarla temasa geçecek ve onlara, sosyal devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirecek en önemli araçtır. Gençlerimizin geleceğini inşa etmesine yardımcı olacak bu kampanyanın açılışını gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle buradan tüm genç kardeşlerime, 'İŞKUR Yol Arkadaşın hep yanında olacak' diyorum. İŞKUR'un gerçekleştireceği her adım, istihdamın artmasına katkı verecektir. İŞKUR'un vizyonunu 2023'ten başlayarak değiştireceğiz inşallah. Hem gençlerimizi, hem kadınlarımızı istihdama katacak projelerle Türkiye'nin ekonomisi ve istihdamı büyüyecek. Böylelikle daha müreffeh bir topluma ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

15 İLİ ZİYARET EDECEK

Işıkhan, daha sonra TIR'a giderek görevlilerden bilgi aldı. TIR'ı imzalayan Işıkhan, yolculuğunun hayırlı olmasını diledi. TIR, 12 Eylül ile 25 Ekim 2023 tarihleri arasında Mardin, Van, Erzurum, Rize, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Afyon, Konya, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Sivas ve Samsun olmak üzere toplam 15 ili ziyaret edecek. 'İŞKUR Yol Arkadaşım' kampanyası kapsamında, TIR'ın, uğradığı illerde işsiz gençlerin istihdam edilmesi sağlanacak.

Görüntü dökünü

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- Vedat Işıkhan'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Oğuzhan SARI- Umutcan ÖREN/ANKARA,