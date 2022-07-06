İşkur Verilerine Göre Kayıtlı İşsiz Sayısı Yüzde 0,9 Artarak, 3 Milyon 568 Bin 171 Kişi Oldu

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) verilerine göre, haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 3 milyon 568 bin 171 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,1'i erkek, yüzde 48,9'u kadın, yüzde 35,2'si 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşkur haziran ayına ilişkin istatistik bültenini yayınladı. Buna göre, İŞKUR ilk 6 ayda yaklaşık 740 bin kişiyi işle buluştururken, aylık ve yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı arttı. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"154 BİN 37 KİŞİ İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE YERLEŞTİ: Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 92 bin 623'ü (yüzde 60,1) erkek, 61 bin 414'ü (yüzde 39,9) kadın olmak üzere 154 bin 37 kişi işe yerleşti. 2022 yılı ocak-haziran döneminde ise 739 bin 497 kişi İŞKUR aracılığıyla işle buluştu.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME SANAYİ SEKTÖRÜNDE OLDU: Ocak-haziran döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla turizm otelcilik elemanı, satış danışmanı, satış uzmanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde oldu.

HAZİRAN AYINDA 236 BİN 505 AÇIK İŞ ALINDI: Haziran ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 236 bin 505 oldu. 2022 yılı ocak-haziran döneminde ise 1 milyon 173 bin 662 açık iş bilgisi kayıtlara girdi. Açık işlerin yüzde 98,4'ü özel sektörde yer aldı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (489 bin 446 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş satış danışmanı, satış uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde görüldü.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 568 BİN 171 KİŞİ OLDU: Haziran ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış göstererek 3 milyon 568 bin 171 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,1'i erkek, yüzde 48,9'u kadın, yüzde 35,2'si 15-24 yaş grubunda.

HAZİRANDA AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI PROGRAMLARINDAN 13 BİN 917 KİŞİ YARARLANDI: Haziran ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 13 bin 917 kişi yararlandı. Haziran ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 2 bin 827 program düzenlendi ve 13 bin 917 kişi bu programlardan faydalandı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BU PROGRAMLARDAN YARARLANANLAR YÜZDE 51,7 GERİLEDİ: Yılın ilk 6 ayında ise 29 bin 267 program düzenlendi. 114 bin 168 kişi bu programlardan faydalandı. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7 oranında azaldı. 2022 yılı aktif işgücü hizmetleri kapsamında; 28 bin 884 işbaşı eğitim programına 105 bin 827 kişi, 383 mesleki eğitim kursuna 8 bin 341 kişi katıldı. 2022 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla dokuma konfeksiyon makineci, kadın giyim modelist yardımcısı ve yazılım geliştiricisi mesleklerinde katıldı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA 10 BİN 849 OKUL ZİYARETİ YAPILDI: Haziran ayında İŞKUR 256 bin 592 bireysel görüşme yapıldı. Haziran ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 256 bin 592 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 2022 yılında ise 1 milyon 582 bin 38 bireysel görüşme yapıldı. Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 10 bin 849 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 355 bin 969 işyeri ziyareti yapıldı."

ANKA / Ekonomi