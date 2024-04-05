İŞKUR'un Araştırmasına Göre Türkiye'de 330 Bin 325 Açık İş Tespit Edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşkur tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit ettik" dedi.

En fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Araştırmada 19-29 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde 17 sektörde 1 ve üzeri çalışanı olan 17 bin 181 işletme ile iletişime geçildi. Söz konusu işletmelerden yüzde 85'ine tekabül eden 14 bin 683'üne soru formu uygulandı. Bu bağlamda Türkiye genelinde 3 milyon 285 bin 784 işletmeyi kapsayan veri derlendi. Araştırma ile 2024 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde 1 ve daha fazla işçi istihdam eden işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş olduğu tespit edildi. 1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 170 bin 440 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 159 bin 885 açık iş olduğu raporlandı.

Araştırma sonucunda Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat ve idari ve destek hizmetleri faaliyetleri oldu. En fazla açık işi olan meslekler ise dikiş makinecisi, lojistik elemanı, satış danışmanı, ayakkabı imalatçısı, servis elemanı, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı olarak kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un raporuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik" dedi. - ANKARA