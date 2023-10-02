İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Yetenek Kapısı'nda Hizmet Vermeye Başladı

TÜRKİYE İş Kurumu'nun (İŞKUR) iş ve meslek danışmanları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı. Gençlere kariyer danışmanlığı sağlama konusunda alanında yetkin ve tanımlanan 345 iş ve meslek danışmanı, Yetenek Kapısı Platformu'na tanımlandı.

TÜRKİYE İş Kurumu'nun ( İşkur ) iş ve meslek danışmanları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı. İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre; gençlerin kendilerine uygun iş/meslek seçimi konusunda karar vermelerine yardımcı olmak üzere çalışan iş ve meslek danışmanları, Yetenek Kapısı üzerinden tüm üniversite öğrenci ve mezunlarına hizmet verecek. Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı sağlama konusunda alanında yetkin ve sisteme tanımlanan 345 iş ve meslek danışmanı, Yetenek Kapısı Platformu'na tanımlandı.

İlerleyen günlerde kapsamı genişletilerek devam edecek iş birliğiyle danışmanlar; kariyer danışmanlığı hizmetini, zaman ve mekan gibi sınırlara tabi olmadan sunmaya, tecrübelerini gençlerle daha etkin ve erişilebilir şekilde paylaşmaya devam edecek. Bugün itibarıyla, 81 ildeki tüm üniversitelerin öğrenci ve mezunları, Yetenek Kapısı'na 'www.yetenekkapisi.org' adresinden ulaşabilir, üniversitelerinde görevlendirilen iş ve meslek danışmanlarından randevu alarak yüz yüze ya da çevrim içi olarak görüşmelerini gerçekleştirebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli gençlerimizin kariyer hayallerini gerçekleştirmeye yönelik bir adım daha atıyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.