İŞKUR ile Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arasında İşe Alım Protokolü İmzalandı

İşkur ile Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile TYP çerçevesinde 7 kişi işe alınacak.

İşkur ile Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 7 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için 11 Eylül ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak başvuru için katılımcı şartları da açıklandı. İŞKUR İl Müdür Cevdet Baycuman, yaptığı açıklamada başvuru şartlarını şöyle sıraladı:

"Kuruma kayıtlı işsiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Emekli ve malul aylığı almamak. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katını 17 bin 103 lirayı aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar. Asıl ve yedek Katılımcılar, noter kurası ile belirlenecektir. Noter kurası 20 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00' da Müftülük konferans salonunda çekilecektir. Başvurular İl Müdürlüğü, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde başlayacak olan kişiler 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak, 28 Haziran 2024 tarihinde program sona erecektir." - BİNGÖL