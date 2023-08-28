İŞKUR Hakkari Müdürlüğü, Toplum Yararına Program kapsamında 285 kişi istihdam edecek
Ekonomi Haberleri
İŞKUR Hakkari Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Hakkari'de 100, Yüksekova'da 114, Şemdinli'de 39, Derecik'te 20 ve Çukurca'da 12 kişi istihdam edilecek. Başvuru detayları İŞKUR internet sayfasında yer alıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hakkari Müdürlüğünce, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 285 kişi istihdam edilecek.
İŞKUR Hakkari İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak kent merkezinde 100, Yüksekova'da 114, Şemdinli'de 39, Derecik 20 ve Çukurca'da 12 kişi işe alınacak.
Bugün başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek başvuruyla ilgili detaylara, kurumun internet sayfasından ulaşılabilecek.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Ekonomi