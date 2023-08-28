İŞKUR Hakkari Müdürlüğü, Toplum Yararına Program kapsamında 285 kişi istihdam edecek

İŞKUR Hakkari Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Hakkari'de 100, Yüksekova'da 114, Şemdinli'de 39, Derecik'te 20 ve Çukurca'da 12 kişi istihdam edilecek. Başvuru detayları İŞKUR internet sayfasında yer alıyor.