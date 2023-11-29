İŞKUR, Erzurum'da stantlar açarak faaliyetlerini tanıtıyor

İşkur faaliyetlerinin tanıtımı için şehrin farklı yerlerinde stantlar açıyor.

Kurum faaliyetlerinin tanınırlığını artırmak, daha fazla vatandaşa ulaşmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2023-2024 yıllarında belirlenen günlerde Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğunlukla hizmet aldığı Erzurum Valiliği hizmet binası, Erzurum Belediye hizmet binası başta o olmak üzere Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum'da bulunan alışveriş merkezlerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda İŞKUR standı açılacak.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, "Kış ayları ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk önce kapalı mekanlarda ve özellikle alışveriş merkezleri ile başlayarak standımızı açtık. Stantlarımız sırasıyla alışveriş merkezleri daha sonra da üniversitelerde stant açarak İŞKUR un faaliyetleri neticesinde, İŞKUR hizmetlerine daha fazla vatandaşın erişmesi, iş arayanlar ve açık işlerin eşleştirilmesi ve özellikle gençlerin meslek seçimi ve iş arama süreçlerinde daha iyi destek almaları sağlanabilecektir. Bu bağlamda ilimizde açılacak olan stantlara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi. - ERZURUM