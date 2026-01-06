Haberler

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Güncelleme:
Bursa Çalışma ve İş Kurumu, engellilere ve eski hükümlülere yönelik kendi işlerini kurma projeleri için mali destek sağlayacak. 2026 yılı itibarıyla destek üst limitleri belirlendi.

İŞKUR, kendi işini kurma, işe ve iş yerine uyum, destek teknolojileri, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, korumalı iş yeri, destekli istihdam modeli başlıklarında proje çağrısına çıktı.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engellilerin kendi işini kurması veya diğer projelerle istihdama hazırlanması veya edilmesi, eski hükümlülerin ise kendi işini kurma projeleri mali yönden desteklendiği proje başvuruların başladığını açıkladı. 2026 yılı 1. dönem itibarıyla engellilerin kendi işini kurma hibe desteği üst limiti 735 bin liraya, eski hükümlerin kendi işini kurma hibe desteği üst limiti 550 bin liraya, korumalı iş yeri sermaye desteği ise 905 bin liraya yükseltildi.

Özellikle, bu çağrıda özel ihtiyaç sahibi engellilere yönelik destekli istihdam modeli ile zihinsel ve ruhsal engellerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Bu modelde, engelli ücret desteği, engelli koç ücret desteği, iş yeri düzenleme desteği sunulmaktadır. Proje çağrıları, yıl içerisinde 6 kez tekrarlanacaktır. 2026 yılı 1. dönem proje çağrısı son başvuru tarihi 16 Ocak 2026 olarak açıklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
