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İŞKUR Aracılığıyla İşe Yerleştirilen Vatandaş Sayısı Arttı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2024'ün ilk iki ayında işe yerleştirilen vatandaşların sayısının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttığını açıkladı. Böylelikle İŞKUR vasıtasıyla 208 bine yakın vatandaş istihdama katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşkur aracılığıyla 2024'ün ilk iki ayında işe yerleştirilen vatandaşlarımızın sayısı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Böylelikle kurumumuz vasıtasıyla 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR tarafından işe yerleştirilen vatandaşların verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre 2024'ün ilk iki ayında işe yerleştirilen kişilerin sayısı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 41 artış gösterdi. Böylelikle İŞKUR vasıtasıyla 208 bine yakın kişi istihdama katılmış oldu.

Bakan Işıkhan, işe yerleştirme oranlarında kadın sayısının da yüzde 46 arttığını ifade ederek, iş ve meslek danışmanlığı kapsamında yapılan bireysel görüşmelerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttığını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Işıkhan İŞKUR Ekonomi Güncel Haberler

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