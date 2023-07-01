İŞKUR, yılın ilk altı aylık döneminde 584 bin kişinin istihdamına aracılık etti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya istihdamda ön sıralarda yer aldı. En fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapıldı ve turizm ve otelcilik elemanı en fazla işe yerleştirilen meslek oldu.

6 Nisan 1920

1- İŞKUR, altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu

Kurum, yılın ilk altı aylık döneminde 584 bin kişinin istihdamına aracılık ederken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya istihdamda ön sıralarda yer aldı

Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapılırken turizm ve otelcilik elemanı, en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslek oldu

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Sahipsiz hayvanların "kabul edilemez sayısı" uzmanları da korkutuyor

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan:

"Şu andaki sayı artık kabul edilebilir ve başa çıkılabilir olmaktan çıktı. Bu durum sadece insanlar için değil, hayvanlar için de sorun"

"Bir bölgede 6 aylık sürede mevcut hayvanların yüzde 70'i kısırlaştırıldığı takdirde bile popülasyonun nüfusu ancak sabit kalmaktadır. Yani tek başına kısırlaştırma asla yeterli olamayacaktır"

(Fatih Ulaş/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Depremzede çiftçilere "Hayat" eli uzandı

HAVELSAN'da çalışan mühendisler, uzmanlar ve aileleri, deprem bölgesindeki üreticilere destek için Hatay'da çilek hasadına katılıp seraların kurulumuna destek oldu

Şirket bünyesinde oluşturulan Hayat Derneği, Amik Ovası'ndaki tarımsal faaliyetlerin teknolojik olanaklarla desteklenmesi amacıyla bir hackathon düzenlenmesine, "Hatay İçin Teknolojik Tarım Hayat Elçisi" projesinin hayata geçirilmesine öncülük edecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

4- Türkiye, bölgesinde tarım sektöründe stratejik ortak olarak görülüyor

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu:

"Türkiye, tarımsal üretimde dünya liderlerinden biridir. Türk halkının ve hükümetinin cömertliğini diğer ülkelerdeki tarım ve ormancılık sektörlerini geliştirmek için kullanıyoruz"

Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier:

"Türkiye ile yaklaşık olarak 5 milyar avroluk bir ticaretimiz var ve bu giderek büyüyor. İleride daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz"

Rusya Federasyonu Büyükelçi Yardımcısı Müsteşar Aleksei Ivanov:

"Türk tarım sektörü hem bölgesel hem de küresel anlamda çok önemli"

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Milli sporcu Birgül Erken, Bahamalar'da 100 metreye dalarak tarihe geçmek istiyor:

"Bahamalar'da 2021 yılında çift palette en derin 81 metre yapmıştım, şimdi hedefim sağlıklı bir şekilde 100 metreye ulaşmak ve bu yarışmada 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyorum"

"Bayrağımızı dalgalandırmak adına rekorlar kırmak istiyorum. Kendi rekorlarımı geliştirmek ve yeni branşları da denemek üzere bütün sezon boyunca hazırlıklarımı yaptım"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı)

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